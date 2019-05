Tagliafico, l'agente rivela: 'Fu vicino al Parma'

Il suo nome era stato accostato a Inter e Napoli, ma l’agente del giocatore, Ricardo Schlieper, intervenendo a Radio Crc, ha smentito sul nascere ogni voce, rivelando però come il proprio assistito sia stato vicino in passato all'approdo in Serie A: "Tagliafico ha avuto qualche proposta, ma ha già rinnovato con i lancieri di Amsterdam, quindi resterà qui. L'Ajax vuole tenere i giocatori di questa fantastica stagione disputata. Ho provato a proporre Tagliafico al Bologna e al Parma tempo fa, ma non se ne fece niente. L'Inter e il Napoli non si sono mai fatte avanti per il mio assistito, per il futuro non escludo un'esperienza di questo genere. Ovviamente il Napoli per qualsiasi giocatore argentino, è di grande simpatia, grazie a Diego Armando Maradona, ma la realtà del mercato è che il Napoli non si è mai fatto vivo nei confronti dell'Ajax. Magari un giorno si possono prendere in considerazione varie offerte, ma dipende dall'interesse delle squadre".

Schlieper ha poi commentato l'annata dell'Ajax: “Siamo partiti per vincere il campionato olandese, la Champions è stata difficilissima, ma abbiamo vinto contro le big. Peccato per la sconfitta, sarà comunque un'annata degna di essere ricordata. Cosa ne penso di Inter e Napoli? Io e Giovanni Branchini abbiamo lavorato spesso in Serie A,. Un prezzo? Al momento non ne ha uno ben definito. Almendra è un grande giocatore, molto promettente nel panorama giovanile argentino. Può essere determinante in futuro, anche in un campionato importante come quello italiano”.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 15:52