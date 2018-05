Tah ci crede: "Sto dando tutto per il Mondiale"

Il difensore della Germania Jonathan Tah al sito ufficiale della Federazione tedesca è pronto a tutto per andare ai Mondiali.

"E' qualcosa di completamente diverso dall'Under 21. I primi allenamenti sono stati intensi. Ogni singolo giocatore qui è su un livello superiore. Come gruppo, abbiamo lavorato bene. Ne abbiamo bisogno anche adesso per entrare nel ritmo partita. Certo che sono felice di essere qui. Se riuscissi ad andare in Russia, ne sarei davvero felice. Vuoi sempre il meglio. Dò tutto".

"So del mio ruolo qui. Voglio sostenere la nazionale il più possibile e crescere. E poi vedrò alla fine. Ad ogni modo, non sono minimamente pessimista. Prendo tutto ciò che posso".

