Tamberi a 2,32, miglior prestazione mondiale dell'anno

Ad Ancona Gianmarco Tamberi, all’esordio stagionale, vola subito a 2 metri e 32, miglior prestazione mondiale dell’anno, assicurandosi il pass per gli Europei indoro di Torun in programma dal 5 al 7 marzo, nei quali difenderà il titolo conquistato a Glasgow due anni fa. E’ il miglior esordio per il 28enne saltatore in alto marchigiano da cinque anni a questa parte, proprio nel 2016 arrivò a 2,39 nel Principato di Monaco prima dell’infortunio alla caviglia che gli fece saltare i Giochi di Rio.

OMNISPORT | 30-01-2021 21:14