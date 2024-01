Tamberi, il papà su Facebook: "Tuo figlio ti mette in mezzo a una strada come una pezza". Poi rimuove tutto

Marco Tamberi e quelle parole cariche di amarezza nei confronti del figlio Gimbo, con cui non ha più rapporti: il post è stato rimosso pochi minuti dopo la sua pubblicazione.

18-01-2024 11:44

Marco Tamberi e il difficile rapporto col figlio Gianmarco. Uno sfogo, parole colme d’amarezza. Rivolte un po’ a tutto, per la verità: un’azienda fallita, qualche problemino di salute, il fatto di non riuscire più a dormire come un tempo. In mezzo, una frase shock nei confronti del figlio. Che lo avrebbe messo “in mezzo a una strada da un giorno all’altro”. Un post durato cinque minuti su Facebook, tempo sufficiente però a qualche giornalista per intercettarlo.

Tamberi, il difficile rapporto tra padre e figlio

È La Stampa, attraverso un esauriente articolo di Giulia Zonca, a ripercorrere il rapporto divenuto conflittuale tra i due. Marco è stato l’allenatore di Gimbo praticamente da sempre, fino all’interruzione del rapporto ufficializzata nel 2022. “Con mio padre il rapporto è stato sempre complesso perché abbiamo caratteri forti, più volte si è rischiata la rottura, ma poi non era successo nulla, adesso era il momento giusto”, dichiarò Gianmarco all’epoca. “Non bisogna avere mai paura del cambiamento“.

Il nuovo allenatore di Gimbo e il trionfo mondiale

Tamberi che, a marzo dello scorso anno, ha poi annunciato l’inizio della partnership con Giulio Ciotti, ex altista, sei volte campione italiano tra il 2001 e il 2010. Un binomio che ha portato all’ultimo trionfo di Gimbo, quello ai Mondiali di Budapest. E papà Marco? Una volta interrotta la collaborazione col figlio, di fatto ha smesso di allenare. Anzi, ha letteralmente smesso di parlare con Gianmarco. I due, praticamente, non hanno più rapporti.

Lo sfogo, poi rimosso, di papà Tamberi sui social

Si possono comprendere, dunque, le ragioni che hanno portato papà Tamberi al suo sfogo shock: “Tuo figlio dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all’altro come una pezza da piedi”. Una frase e un post rimossi nello spazio di cinque minuti. Segno che, forse, sono stati il frutto di un impulso del momento, di una rabbia che in un volger rapidissimo ha lasciato posto al pentimento.

Un momento difficile e quelle parole non riconosciute

Lo scrive pure La Stampa, nell’articolo citato in precedenza: “Non è la parte più dura, parla di un’azienda fallita, di problemi di salute, fa dell’ironia amara sul fatto che ci sia chi gli vuole

bene, ma che non riesce più a dormire come una volta, le parole grondano di una frustrazione che sarebbe difficile fingere. Ma sopprimere un post dopo pochi minuti significa non riconoscerlo. E infatti Marco Tamberi non lo fa“.