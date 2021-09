Tamberi: "Sono esausto, non vedo l’ora di staccare"

In uno stadio gremito, a Rovereto, Gianmaraco Tamberi è tornato in gara dopo Losanna. L’azzurro si è fermato a 2.25 piazzandosi secondo: domenica ora altro appuntamento in Polonia a Chorzow prima della finale di Diamond League il 9 settembre a Zurigo

“Sono esausto, non vedo l’ora di staccare, ma lo dovevo a questo pubblico fantastico” ha detto alla Fidal.

Poi rivolgendosi al pubblico ha detti: “Questa prima italiana dopo l’oro a cinque cerchi è stata un’emozione unica. Ci tenevo a esserci per ringraziarvi. Siete speciali e mi avete stupito una volta in più. Allenarsi e gareggiare dopo i Giochi non è semplice, l’adrenalina è quella che è il freschino non ha aiutato, ma volevo onorare questa pedana”.

OMNISPORT | 01-09-2021 11:27