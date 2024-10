Il Taranto diventa americano ma rischia il -12, il Pescara vola, colpo dell’Arezzo

Firmato il preliminare d'acquisto: il Taranto passa a un fondo statunitense. Anticipi: volano Pescara e Spal, Caldiero-Pro Patria termina in parità

Si sono disputati ieri tre anticipi della decima giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A, è terminata in parità Caldiero Terme-Pro Patria (1-1). Nel girone B, colpo del Pescara, che espugna il “Mazza” con un gol di Brosco, inguaia la Spal (Dossena a rischio esonero) e stacca la Ternana in vetta alla classifica. Ha vinto anche l’Arezzo sul campo del Sestri Levante (0-1).

Nessuno anticipo nel girone C, che saluta l’arrivo degli americani a Taranto: il fondo statunitense Apex Capital Global LLC ha firmato il preliminare d’acquisto del club pugliese.

Il Taranto al fondo americano Apex Capital Global LLC

Con una foto che ritrae la stretta di mano tra Massimo Giove, presidente dimissionario, e l’inglese Mark Campbell, rappresentante del fondo americano Apex Capital Global LLC, corredata da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, è stata annunciata alla città di Taranto la firma sul preliminare di cessione del club, messo in vendita in estate.

Volti sorridenti e promesse di un futuro migliore, così Campbell (a nome del fondo rappresentato) si è approcciato ai tifosi tarantini, accettando di prendere in carico la delicata gestione tecnica e organizzativa del club.

Lunedì è in programma la presentazione presso il Comune di Taranto, nei giorni a venire “si procederà a portare avanti gli step successivi per la cessione formale del club”, si legge nella nota pubblicata ieri dal Taranto.

La cessione del Taranto agli americani sarebbe dovuta arrivare prima del 16 ottobre, ovvero in anticipo sulla scadenza dei pagamenti degli emolumenti e dei versamenti dei contributi ai tesserati. Il ritardo si tradurrà in una pesante penalizzazione: considerata la recidiva (il Taranto ha già saltato un pagamento), l’handicap in classifica potrebbe arrivare sino a 12 punti (i pugliesi hanno 6 punti all’attivo e sono ultimi in classifica).

L’anticipo del girone A, Caldiero Terme-Pro Patria 1-1

Nel girone A, si è disputato l’anticipo tra Caldiero Terme e Pro Patria terminato in parità (1-1). Al 17’ del primo tempo ha sbloccato l’incontro la squadra di casa con Marras, che ha approfittato di un errore in disimpegno della formazione avversaria per battere Rovida con una precisa conclusione di sinistro.

Bravo Giacomel, in chiusura di tempo, a evitare il pareggio sul tiro dalla distanza di Nicco e sulla ribattuta di Beretta, ma al 16’ della ripresa, per una trattenuta subita in area da Molnar (espulso), Beretta ha trasformato il tiro dal dischetto, sfiorando il 2-1 poco più tardi (parata di Giacomel con i piedi).

Gli anticipi del girone B, blitz di Pescara e Arezzo

Doppio anticipo e doppia vittoria in trasferta nei due anticipi del girone B. Blitz del Pescara, che espugna il “Paolo Mazza” e dà un’altra spinta alla Spal verso il fondo della classifica, provocando l’aspra contestazione dei tifosi estensi, che con un fitto lancio di fumogeni hanno causato l’interruzione della partita per qualche minuto. A rischio la posizione di Dossena.

Dopo un primo tempo equilibrato, con la Spal a farsi preferire (pericoloso Rao in due occasioni), nella ripresa, complici le tre sostituzioni operate da Silvio Baldini nell’intervallo, il Pescara è cresciuto, sfiorando il vantaggio con Cangiano, sprecone dopo soli 40” nel calciare alto da buonissima posizione, trovandolo poi alla mezzora con un’inzuccata di Brosco sugli sviluppi di un corner.

Quarta vittoria consecutiva per gli abruzzesi (quinta affermazione su cinque trasferte) che vale il provvisorio primo posto in solitaria, a +3 sulla Ternana in campo domani a Sassari contro la Torres.

Vola anche l’Arezzo, quarta forza del girone grazie al colpaccio sul campo del Sestri Levante, piegato da un gol di Tavernelli su azione d’angolo: lesto l’attaccante a intervenire su una respinta corta della difesa ligure e a calciare forte, facendo passare il pallone tra una selva di gambe. Terzo successo di fila in trasferta per la squadra di Troise.