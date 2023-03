Tardelli: "Pogba infortunato? Non so se è vero"

L'ex giocatore della Juventus: "Sta dando problemi alla Juve"

12-03-2023 21:43

L’ex juventino Marco Tardelli ha criticato aspramente Paul Pogba ai microfoni della Rai: “Non so se sia vero che si è fatto male, ma oggi Pogba è quello che dà più problemi alla Juve. Spero che i bianconeri riescano a migliorarsi coi giovani, lo faranno sicuramente se danno loro fiducia”.

Tardelli ha detto la sua anche sull’Inter: “Ha una rosa incredibilmente forte, perché ha giocatori come Dzeko che stanno in panchina spesso e volentieri. Dovrebbe fare molto di più, non si riesce a capire perché esternamente non renda bene come a San Siro. Probabilmente ha bisogno del calore del pubblico, non si sa. Certamente Inzaghi deve rimediare a questa situazione, che non è da grande squadra”.