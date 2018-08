Tardozzi: "Valentino Rossi sbaglia ad attaccare Yamaha"

Il team manager della Ducati Davide Tardozzi ha commentato negativamente le critiche di Valentino Rossi alla Yamaha: "Sottovalutare Yamaha o dire che non è all’altezza credo sia una cosa sbagliata. Ducati è all’avanguardia fino dagli anni 90, quando ha messo a capo della struttura tecnica un ingegnere. Detto questo non credo che le altre squadre abbiano meno di noi, di conseguenza mi lasciano perplesse le parole di Rossi. Anche perché un anno fa si diceva che la Yamaha fosse il riferimento e ora fa strano non crederlo. Capisco Rossi, però credo che serviranno poche gare per rivederle davanti", sono le parole riportate da Gpone.com.

Le Ducati sono andate molto forte anche nei test di Misano: "Il passo mostrato da Lorenzo e Dovi nel test è stato buono e allo stesso tempo interessante su un circuito che non è mai stato tra i nostri preferiti. Ovviamente manca Marquez, che è il riferimento, però c’è la Yamaha ed essere davanti a loro è senza dubbio un aspetto positivo".

SPORTAL.IT | 20-08-2018 12:45