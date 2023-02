Tattica a tutto campo e calci piazzati per il Napoli in vista dell'Eintracht

Ultima seduta per la band di mister Luciano Spalletti prima della partenza per Francoforte

20-02-2023 16:35

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di castel Volturno. Si è trattata dell’ultima seduta per azzurri di mister Luciano Spalletti prima della partenza per Francoforte in vista del match contro l’Eintracht, in programma domani – martedì 21 febbraio – al Deutsche Bank Park per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con esercitazione tattica a tutto campo e calci piazzati. L’attaccante Giacomo Raspadori ha svolto terapia.