Team Alpine, il messaggio di Alonso: "Stagione fiume, dovremo dosarci"

Anche per un due volte campione del mondo tornare in Formula 1 dopo due anni di assenza può essere una preoccupazione.

In particolare se nel frattempo il tuo sport è cambiato parecchio in particolare per quanto riguarda la lunghezza del Mondiale, che nel 2021 sarà di ben 21 Gp.

Fernando Alonso ha concesso un’intervista a ‘Dazn España’ a ormai pochi giorni dal gran rientro nel Circus alla guida di una monoposto del team Alpine, ex Renault.

Non che l’asturiano non abbia esperienza in termini di resistenza, essendo reduce da un biennio tra Endurance, Indianapolis e Le Mans, ma l’ex ferrarista non ha nascosto un pizzico di tensione al punto da mandare un messaggio chiaro alla squadra:

“Le 23 gare in calendario rappresentano una sfida. Non solo per me, ma per tutti i membri del team e del paddock. Dobbiamo essere consapevoli della grandezza di questo numero e cercare di risparmiare energie quando sarà possibile durante l’anno. Dovremo ricordarcelo in particolare in estate. Con il caldo, anche se ti senti fresco, dobbiamo pensare a conservarci in modo tale da sentirsi più in forma per novembre e dicembre”.

OMNISPORT | 20-03-2021 10:32