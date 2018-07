Team Usa senza James e Curry

La prossima settimana, a Las Vegas, si terrà un mini campo del Team USA. Coach Popovich, che guiderà gli allenamenti, ha convocato 35 giocatori (tra questi verranno selezionati i 12 giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Cina nel 2019).

Dopo il no di Curry, stella dei Warriors, anche James, neo fuoriclasse dei LA Lakers, ha fatto sapere che non parteciperà ai mini campo. Presente, invece, Durant dei Golden State Warriors. In dubbio Leonard, al centro di diverse possibili trade.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 07:30