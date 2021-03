Tebas chiude la porta ad Haaland e Mbappé: "In Spagna? Sì, per giocare a golf..."

Erling Haaland e Kylian Mbappè nella Liga? Uno scenario intrigante, una tentazione fortissima, ma al momento una pura e semplice suggestione. Il presidente Javier Tebas, intervenuto nel corso di una conferenza stampa andata in scena a Siviglia, ha smorzato gli entusiasmi circa l’approdo dei due enfant prodige del calcio mondiale nella massima serie spagnola:

“Vengono Haaland e Mbappé in Liga? Per giocare a golf, sì. La vedo molto difficile. Non so come, facendo magie? Una squadra come il Barcellona deve vendere molti giocatori per poter portare una stella. Barça e Real Madrid sono gli unici due che oggi possono arrivare a certe cifre. Escludo grandi acquisti quest’estate, potrebbero essercene di eccezionali perché c’è un’uscita. Non si può dire che Mbappé o Haaland arriveranno, o che che Messi resterà, questo è impossibile. La crisi è globale”