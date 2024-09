Tecnico sgambetta avversario lanciato a rete, scena da l'allenatore nel pallone in Toscana

La gara tra le due squadre di Promozione Toscana è terminata a reti inviolate ma l'episodio scatenato a fine primo tempo ne ha compromesso l'andamento

Poteva essere tranquillamente una scena de “L’allenatore nel pallone”, fosse capitata anni fa chissà che Lino Banfi non ne avrebbe approfittato per il suo celebre film. Durante la partita di Promozione Toscana tra ASD Pontassieve e M.M. Subbiano, si è infatti verificato un episodio fuori dall’ordinario. L’allenatore del Subbiano, Alessio Guidotti, è entrato in campo e ha fermato un contropiede pericoloso del Pontassieve, intervenendo fisicamente sull’attaccante avversario con uno sgambetto. Un gesto che ha suscitato grande clamore, anche sui social media, con migliaia di visualizzazioni del video dell’incidente. I dettagli dell’accaduto.

L’intervento di Guidotti e la reazione dell’arbitro

L’episodio è avvenuto al 45′ del primo tempo. L’attaccante del Pontassieve, Monsef Bourezza, era lanciato in contropiede con solo un difensore tra lui e la porta, ma l’allenatore del Subbiano è entrato all’improvviso in campo ha fatto uno sgambetto per fermarlo. L’arbitro, sorpreso quanto tutti i presenti, ha espulso immediatamente Alessio Guidotti e assegnato un calcio di punizione al Pontassieve.

Le reazioni del Pontassieve

Nel post-partita, l’allenatore del Pontassieve, Marco Guidi, si è detto profondamente amareggiato dall’accaduto, definendo il comportamento di Guidotti “scandaloso a dir poco”. Guidi ha sottolineato che il gesto ha influito sull’andamento della gara, dato che il contropiede avrebbe potuto portare a un gol.

Il silenzio del Subbiano dopo l’accaduto

Dalla parte del Subbiano, invece, la società ha scelto di mantenere il silenzio stampa, limitandosi a dichiarare che stanno riflettendo prima di emettere un comunicato ufficiale. Tuttavia, sembra molto probabile l’esonero dell’allenatore, che ha messo in imbarazzo la squadra con il suo gesto.

La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, 0-0, ma l’intervento di Guidotti ha condizionato il secondo tempo e lasciato un segno indelebile sull’andamento del match. L’episodio è stato ampiamente condiviso sui social, diventando virale anche a livello nazionale e attirando l’attenzione di utenti stranieri.

I tifosi chiedono la radiazione del tecnico Guidotti

Un video che passerà alla storia, in negativo chiaramente. Sul web è bufera e tutti gli appassionati di calcio e di sport chiedono la radiazione del tecnico Guidotti: “Mai vista una cosa del genere: sicuramente da radiare a vita anche e soprattutto perché, da allenatore o dirigente che fosse, è un pessimo esempio di educazione sportiva e civile. La Società andrebbe poi punita per responsabilità oggettiva. Non si possono ammettere comportamenti simili.” C’è poi chi scrive: “Essendo un gesto profondamente antisportivo, l’unica penalizzazione per questo personaggio è la sospensione del patentino di allenatore per 2/3 anni. Togliendogli la possibilità di allenare, gli si nega la possibilità di fare danni e gli si apporta un danno economico (l’unico vero deterrente per questi personaggi).”

E ancora: “Squalifica a vita merita. E naturalmente partita vinta a tavolino.” Non si placano le polemiche: “Per me uno così antisportivo non deve più allenare….anche se non l’avesse toccato …ma comunque direi di si…va radiato a vita solo per il gesto che ha fatto … Ci ha pensato e l’ha fatto …..non esiste in nessuna categoria !!!!!” C’è poi chi suggerisce: “Sconfitta a tavolino e squalifica pluriennale o a vita, per un soggetto che dovrebbe essere responsabile di trasmettere i valori dello sport, non la viltà dell’antisportivo…” E infine: “Gesto bruttissimo….e questo dovrebbe insegnare i valori dello sport ai propri ragazzi/giocatori? Da radiare senza se…..e senza ma”.

