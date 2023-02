Tegola per l'Italia: "Sei Nazioni finito per Ange Capuozzo"

Secondo i media francesi l'Azzurro si è fratturato la scapola

28-02-2023 09:54

Il Sei Nazioni è già finito per Ange Capuozzo: secondo quanto riportano i media francesi, il giovane estremo della Nazionale azzurra avrebbe riportato un infortunio serio durante l’incontro della terza giornata del Sei Nazioni contro l’Irlanda.

Capuozzo, preso di mira dai Green per buona parte della gara, si sarebbe fratturato la scapola: non sarebbe necessario un intervento chirurgico per il giocatore, che resterà però fermo tra le sei e le otto settimane e salterà quindi il confronto contro il Galles, in programma a Roma l’11 marzo, e quello conclusivo del 18 marzo ad Edimburgo con la Scozia.

Una tegola per la squadra di Kieran Crowley: il talento italo-francese del Tolosa è infatti uno dei punti di forza della Nazionale azzurra e la stella più riconoscibile, era stato uno dei grandi protagonisti delle prime tre gare del torneo e dei test match dello scorso novembre contro Australia e Sudafrica. Negli scorsi mesi era stato premiato come miglior rivelazione dell’anno e lo scorso anno fu decisivo nella storica vittoria degli Azzurri a Cardiff.