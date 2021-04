Tegola Real Madrid: infortunio per Sergio Ramos

Non arrivano buone notizie dall’infermeria delle merengues. Ancora una volta, come spesso capita, a sosta delle nazionali si rivela una volta pillola indigesta per parecchi top club europei: a seguito degli impegni con la nazionale spagnola infatti, Sergio Ramos si è infortunato rimediando una lesione muscolare del gemello della gamba sinistra che lo costringerà al sicuro forfait in vista dei prossimi appuntamenti che vedranno impegnato il Real in campo nazionale e sul palcoscenico della Champions League.

Primo tra tutti spicca in Liga “El Clasico” contro il Barca e poi il doppio appuntamento in Champions contro il Liverpool di Klopp. Con molta probabilità il difensore del Real si vedrà costretto a saltare questi impegni importanti dei blancos.

Un problema non da poco per Zinedine Zidane, costretto a rinunciare ad uno degli uomini cardine del suo progetto madridista proprio alle porte del rush finale della stagione.

L’ennesimo intoppo di natura fisica per il 4 del Real in una stagione che definire travagliata suona quasi eufemistico. Da inizio anno, l’ex Siviglia ha saltato ben 20 gare ufficiali distribuite tra campionato e coppa.

OMNISPORT | 01-04-2021 15:40