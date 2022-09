Tegola sull'Atalanta! Zapata ko: il comunicato e i tempi di recupero

03-09-2022 19:46

“Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. È il comunicato, diramato nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 3 settembre), dall’Atalanta sulle condizioni di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano si era infortunato durante la partita contro il Torino. Il club bergamasco non cita i tempi di recupero “ma – evidenzia la Gazzetta dello Sport – considerando le parole di Gasperini, dette nel post partita con i granata, si può ipotizzare uno stop di 2/3 settimane. Dunque, Zapata rientrerà dopo la sosta per le nazionali di fine mese saltando sicuramente le partite contro Monza e Cremonese e forse anche quella con la Roma”.

Prosegue dunque il momento ‘No’ per l’attaccante colombiano. Zapata non trova infatti la strada del gol dallo scorso 23 aprile nella vittoria dell’Atalanta contro il Venezia. Non solo. Il gol precedente risaliva al 27 novembre nella vittoria contro la Juventus a Torino. “Negli ultimi mesi i tanti infortuni stanno limitando le sue prestazioni, ora per poterlo rivedere al top ci vorranno ancora molte settimane” ribadisce la Gazzetta dello Sport.