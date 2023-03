Tegola Verona, Verdi finisce ko

Il fantasista perderà il delicato confronto contro la Samp per una lesione di basso grado del retto femorale sinistro

17-03-2023 14:53

Simone Verdi perderà la delicatissima sfida della zona retrocessione, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A e in programma allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova come lunch match di domenica 19. Gli esami strumentali sotenuti dal giocatore ex Salernitana, Torino, Napoli e Bologna hanno infatti fornito un esito negativo sulle sue condizioni fisiche. Queto il comunicato ufficiale da poco diramato dalla società scaligera:

“Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Simone Verdi è stato sottoposto nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale sinistro”.