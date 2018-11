Tempesta a Buenos Aires, slitta il Superclasico

Era l’evento più atteso non solo del giorno dagli appassionati di calcio di tutto il mondo. Ma proprio in quanto tale, il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate si è fatto attendere.

L’inedita finale di Copa Libertadores, che avrebbe dovuto consumare sabato la gara d’andata alla “Bombonera” ha subito un inatteso rinvio a causa delle abbondanti piogge, accompagnate da vento forte, che si sono abbattute su Buenos Aires: la gara è stata posticipata alle ore 16 di domenica, le 20 in Italia.

Impossibile giocare sul campo allagato e a far optare in via definitiva per il rinvio, dopo un ultimo sopralluogo poco prima dell'orario di inizio prefissato, le 21 italiane di sabato, è stato il rischio di una forte tempesta elettrica che avrebbe messo a rischio l’incolumità di giocatori e tifosi, peraltro sorvegliati da un folto dispiegamento di forze dell’ordine.

SPORTAL.IT | 10-11-2018 21:05