19-10-2022 15:14

Al Manchester United il progetto Erik ten Hag non decolla. I Red Devils (impegnati questa sera, nel turno infrasettimanale numero 11 contro il Tottenham) è quinto a 16 punti, a -11 dall’Arsenal capolista.

E l’allenatore ex Ajax pare proprio insaziabile dal punto di vista del mercato. A centrocampo, infatti, non convincono due stelle come Christian Eriksen e Casemiro (acquisto faraonico dell’estate dal Real Madrid): a questo proposito, infatti, second Tittomercatoweb, ten Hag avrebbe chiesto alla dirigenza il connazionale del Barcellona Frenkie de Jong, allenato quando entrambi erano alle dipendenze dei Lancieri di Amsterdam.