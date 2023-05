Si ferma ai quarti il percorso dell'azzurra

25-05-2023 13:35

Si interrompe ai quarti il percorso a Rabat, nel torneo WTA 250 di Martina Trevisan.

Sulla terra rossa la toscana è stata costretta al ritiro dopo aver perso per 6-3 il primo set contro l’austriaca Julia Grabher. Si parla, ma si aspettano accertamenti e certezze, di un problema al polpaccio che non dovrebbe essere grave.

L’augurio è che non ci siano problemi serie in vista dell’imminente Roland Garros. In semifinale se la vedrà con l’argentina Julia Riera o la kazaka Yulia Putintseva.