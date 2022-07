Tennis, Alcaraz il più giovane dopo Nadal a raggiungere la top-5

25-07-2022 20:51

Carlos Alcaraz punta a scalare la vetta della classifica ATP dopo essere diventato il più giovane giocatore a entrare nella top five dopo Rafael Nadal.

Lo spagnolo è stato sconfitto nella finale dell’European Open di Amburgo da Lorenzo Musetti durante il fine settimana, ma ha comunque visto aumentare il suo punteggio fino a raggiungere la quinta posizione, record al momento della sua carriera giovanissima carriera, che lo ha già visto sfidare i giocatori migliori al mondo.

In questo modo, il diciannovenne è diventato il secondo giocatore più giovane a entrare nella top five di questo secolo, precedendo solo Nadal e Novak Djokovic di pochi mesi.

“Significa molto”, ha dichiarato Alcaraz. “Il duro lavoro che faccio ogni giorno per raggiungere i miei sogni, ovvero la prima posizione ATP, e a poco a poco sto raggiungendo il mio sogno”.

“La top five per me è davvero straordinaria e continuerò ad andare avanti per diventare il migliore di tutto il mondo”.

Se Alcaraz avesse vinto ad Amburgo, sarebbe salito al quarto posto, mentre altri movimenti in classifica includono l’ascesa al numero 31 di Musetti e il ritorno nella top 200 di Dominic Thiem, al numero 199.