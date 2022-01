Tennis, anche Zverev prende le difese di Djokovic

15-01-2022 14:54

Sasha Zverev è da sempre legato da una profonda amicizia con il numero uno al Mondo, Novak Djokovic ed è tornato a parlare della questione della permanenza del serbo in Australia.

“È qui e deve giocare, non credo sia giusto quello che sta accadendo – ha spiegato il tedesco -. Aveva il suo visto, era in regola. Non è così? Io non credo che sarebbe partito senza le garanzie necessarie per poter giocare il torneo, il problema è che è una stella del tennis, altrimenti questo caos non sarebbe scoppiato”.

A parlarne anche il numero due al Mondo Daniil Medvedev. “Aspettiamo di capire cosa succederà domani. Siamo in Australia e bisogna rispettare le regole del Paese, ma per quel che so ha un’esenzione valida per poter entrare in Australia e quindi giocare, se invece il visto non è valido allora non puoi entrare. Non so quale sia il motivo di tutto questo, domani ne sapremo di più, sicuramente è una situazione difficile per tutti. Per quanto mi riguarda, potrei incontrare Novak soltanto in finale e prima di farlo dovrei vincere sei partite. Quindi la mia preparazione per il torneo non cambierà”

OMNISPORT