Tennis, AO: quattro nuovi positivi a Melbourne, due sono tennisti

Il quotidiano locale “The Age”, riporta nuove positività tra i viaggiatori arrivati a Melbourne per seguire gli Australian Open, ma stavolta, tra gli infetti, a quanto pare, ci sono anche dei giocatori.

Insomma questi AO non nascono assolutamente sotto una buona stella per svariati motivi. Differenze di trattaemnti tra i tennisti, quarantene obbligatorie nelle camere d’albergo, pochissimo tempo a disposizione per allenarsi…e in più ecco la notizia di un paio di tennisti, di cui al momento non si conosce l’identità, positivi al covid 19 appena sbarcati a Melbourne.

“Stiamo indagando per sapere se questi casi sono di persone che sono state infetatte in passato e hanno superato la malattia, quindi la loro carica virale è bassa e potrebbe non essere contagiosa, ma non abbiamo intenzione di ammorbidire la quarantena. i tre voli su cui viaggiavano i positivi devono rimanere sotto il nostro controllo e tutti i passeggeri devono rispettare una rigorosa quarantena”.

Queste le parole di Brett Sutton responsabile del reparto sanitario dello stato di Victoria.

OMNISPORT | 19-01-2021 12:07