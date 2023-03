Tennis, Atp Acapulco: Berrettini si ritira ai quarti

L'azzurro era sotto 6-0, 1-0 contro il danese Holger Rune quando ha accusato un dolore alla gamba destra

03-03-2023 08:45

Esce mestamente ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Acapulco Matteo Berrettini. Il tennista romano si è ritirato quando era sotto 6-0, 1-0 contro il danese Holger Rune per un dolore alla gamba destra. Il match era stato anche interrotto per pioggia sul punteggio di 4-0, ma lo stop non ha aiutato Berrettini, già sofferente. All’inizio del secondo set, l’azzurro ha anche lanciato la racchetta, segno di rabbia e di frustrazione.

Berrettini era rientrato ad Acapulco dopo una lunga pausa: non giocava dall’eliminazione al primo turno degli Australian Open contro Andy Murray.