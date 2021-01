Tennis ATP CUP: Djokovic difende il titolo

Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione del Tennis. Prima di assistere agli Australian Open, primo grande slam stagionale, dodici squadre mondiali si giocheranno l’ATP Cup 2021. La manifestazione si giocherà dall’1 al 5 Febbraio a Melbourne Park.

Dopo una lunga attesa sono state ufficializzate le formazioni delle nazioni che scenderanno in campo: rispetto al passato c’è un cambiamento con solo quattro giocatori per nazione, due utilizzati principalmente per il singolo e due chiamati in primis per il doppio. All’evento parteciperanno i migliori tennisti del circuito Atp eccetto Roger Federer, fermo a causa di un infortunio e assente anche per l’Australian Open.

La Serbia di Novak Djokovic difende il titolo ed insieme alla Spagna di Rafael Nadal ed alla Russia di Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono sulla carta le squadre favorite per la vittoria finale. L’Italia farà a meno di Sinner, ma potrà contare su Matteo Berrettini e Fabio Fognini con accanto a loro Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, entrambi pedine importanti per il doppio.

Ecco chi parteciperà all’Atp Cup 2021

Ecco la lista dei partecipanti alla prossima Atp Cup:

SERBIA

Novak Djokovic

Dusan Lajovic

Filip Krajinovic

Nikola Cacic

SPAGNA

Rafael Nadal

Roberto Bautista

Pablo Carreno

Marcel Granollers

AUSTRIA

Dominic Thiem

Dennis Novak

Philipp Oswald

Tristan Samuel Weissborn

RUSSIA

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Aslan Karatsev

Evgeny Donskoy

GRECIA

Stefanos Tsitsipas

Michail Pervolarakis

Markos Kalovelonis

Petros Tsitsipas

GERMANIA

Alexander Zverev

Jan Lennard Struff

Kevin Krawietz

Andreas Mies

ARGENTINA

Diego Schwartzman

Guido Pella

Horacio Zeballos

Maximo Gonzalez

ITALIA

Matteo Berrettini

Fabio Fognini

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

GIAPPONE

Kei Nishikori

Yoshihito Nishioka

Ben McLachlan

Toshihide Matsui

FRANCIA

Gael Monfils

Benoit Paire

Nicolas Mahut

Edouard Roger Vasselin

CANADA

Denis Shapovalov

Milos Raonic

Steven Ten

Peter Polansky

AUSTRALIA

Alex De Minaur

John Millman

John Peers

Luke Saville

OMNISPORT | 05-01-2021 10:30