Tennis, Atp Finals Torino semifinali: Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic, quando gioca Jannik

I quattro migliori tennisti del mondo, Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Sinner, si affronteranno sabato in semifinale alle Nitto ATP Finals di Torino

17-11-2023 17:44

Già decise le semifinali delle Nitto ATP Finals. Ad affrontarsi saranno i quattro migliori tennisti al mondo grazie al successo in due set di Carlos Alcaraz su Daniil Medvedev che ha reso inutile l’ultimo match del Gruppo Rosso tra Alexander Zverev e Andrey Rublev in programma questa sera alle 20:30 al Pala Alpitur di Torino.

Proprio grazie al successo senza perdere set Alcaraz passa il girone da primo classificato e trova Novak Djokovic, secondo nel Gruppo Verde, in semifinale. Medvedev invece se la vedrà con il nostro Jannik Sinner, primo del Gruppo Verde e unico ancora imbattuto nella competizione.

Alcaraz si salva contro i russi

Dopo aver perso in tre set al debutto assoluto alle Nitto ATP Finals contro Alexander Zverev, Carlos Alcaraz è riuscito a recuperare, e a passare come primo del Gruppo Rosso, grazie alle due vittorie senza perdere set sui due russi del girone, Andrey Rublev e Daniil Medvedev, che di conseguenza passa da secondo. Due vittorie in cui il prodigio spagnolo ha mostrato quel tennis brillante che nell’ultimo periodo era venuto un po’ meno.

Quinta sfida del 2023 tra Sinner e Medvedev

Grazie alla vittoria su Holger Rune di giovedì sera, Jannik Sinner, unico imbattuto nel torneo, ha passato il girone come primo classificato e affronterà di conseguenza Daniil Medvedev in semifinale alle Nitto ATP Finals, diventando anche il primo italiano a spingersi così avanti nella competizione.

Si tratta del nono confronto in totale e del quinto stagionale tra i due tennisti, con Medvedev che ha vinto i primi sei, comprese le finali dell’ATP 500 di Rotterdam e del Master 1000 di Miami di quest’anno, e Sinner che invece è riuscito a prevslere negli ultimi due scontri diretti, le finali agli ATP 500 di Pechino e Vienna, sfatando quello che sembrava un tabù insormontabile per l’altoatesino.

Alcaraz-Djokovic, a Torino il rematch della finale di Wimbledon

La vittoria di Sinner su Rune ha permesso anche a Novak Djokovic di superare i gironi per la dodicesima volta. Nole, qualificatosi come secondo alle spalle dell’altoatesino, incontrerà Alcaraz nell’altra semifinale delle Nitto ATP Finals, in quello che è un rematch dell’incredibile finale di Wimbledon di quest’anno dove a trionfare fu la spagnolo al quinto set. Si tratta del quinto scontro diretto tra i due, che si sono equamente divisi i precedenti quattro.

Quando si giocano le semifinali

Entrambe le semifinali si disputeranno nelle giornata di sabato 18 novembre al Pala Alpitur di Torino, con la prima che sarà Sinner-Medvedev, il cui inizio è previsto per le 14:30; Alcaraz-Djokovic è invece in programma alle 21:00. Entrambe potrebbero subire dei ritardi in caso i match di doppio previsti prima dei loro dovessero protrarsi più del previsto.