Tennis, ATP Vienna: Musetti e Fognini già eliminati

27-10-2021 18:18

Subito fuori i due italiani Lorenzo Musetti e Fabio Fognini all’ATP 500 di Vienna. Musetti cede al più quotato francese Monfils dopo 1 ora e 32 minuti di gioco, mentre il giovanissimo altoatesino viene eliminato Diego Schwartzman, che lo regola 6-2; 7-5.

Per quanto riguarda il tennista di Carrara, 7-6 (2); 6-4 il punteggio finale, dove l’ago della bilancia si sposta fondamentalmente al tie-break del primo set. Qualche gratuito di troppo per Musetti, che gioca un discreto match confermando le sensazioni positive di Anversa, ma che nulla ha potuto fare contro Monfils. La migliore occasione dell’italiano sta nel 30 pari all’ottavo game, occasione non sfruttata da Musetti.

L’altro match finisce sostanzialmente alla seconda occasione break di Schwartzman, che non lascia scampo al tennista ligure e lo regola senza troppi problemi.

Negli ottavi di finale, Diego Schwartzman e Gael Monfils si sfideranno per una sfida davvero interessante. Peccato soprattutto per Musetti, che era in ripresa dopo un’estate passata a soffrire praticamente contro chiunque.

OMNISPORT