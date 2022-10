Tennis, Auger-Aliassime: "Federer? Triste vederlo andare via"

03-10-2022 14:55

Auger Aliassime è stato uno dei protagonisti della Laver Cup. Il canadese, dopo essere uscito di scena al secondo turno degli US Open ha ben figurato in Coppa Davis e poi in Laver Cup.

Ora è impegnato in Kazakistan per l’Astana Open, torneo 500. “Ho passato due settimane buone. – ha detto in conferenza stampa – Nelle competizioni a squadre (Coppa Davis e Coppa Laver, ndr) ho potuto fare delle belle partite e alzare il livello quando era necessario: la mia squadra contava su di me. La possibilità di vincere queste partite quando è necessario dà molta fiducia a chiunque. Spero di poter continuare a questo livello anche verso la fine della stagione”.

E poi su Federer: “È stata una notte molto emozionante. Quando vedi adulti che piangono così tanto, quasi come bambini, mostra quanto il tennis significhi per lui, quanto gli mancherà. È stato triste vederlo andare via, ma è stata anche una celebrazione della sua carriera, del suo grandissimo impatto sul mondo dello sport e per ringraziarlo alla fine per tutto quello che ha fatto. Non vedo l’ora di vedere il prossimo capitolo della sua vita”.