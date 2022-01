Tennis, Australian Open: dove vedere in diretta tv Berrettini-Nadal

27-01-2022 16:33

Berrettini-Nadal è una partita che si annuncia storica per il tennis azzurro. Mai nessun italiano si era spinto fino alle semifinali degli Australian Open. L’impresa l’ha coronata Matteo Berrettini che dopo la finale, anche quella storica, di Wimbledon, adesso sogna il bis a Melbourne dove il tennista romano è il numero 7 del seeding. Per poco l’impresa non stava per essere bissata da Yannik Sinner che purtroppo si è scontrato con uno Tsitsipas imbattibile.

Come sta Berrettini prima della semifinale

Ai quarti Berrettini ha avuto la meglio sul francese Monfils al termine di 5 set molto equilibrati. Una partita non eccelsa per Berrettini, vinta più con la solidità nervosa che con la qualità del gioco: tanti, troppi gli errori per essere il vero Berrettini. Forse l’avversario fortissimo, molto più valido dell’attuale 17esimo posto nel ranking, forse la stanchezza dopo la maratona contro Alcaraz, forse un po’ di emozione che fa venire il braccino in certi mometi, ecco il Berrettini del quarto di finale non è stato il migliore in assoluto. Quello che deve per forza tornare fuori per tenere testa a sua maestà Rafa Nadal.

Come sta Nadal prima della semifinale

Nadal dopo il forfait di Djokovic è il favorito numero 1 per la vittoria finale. Anche il maiorchino non è arrivato in semifinale serenamente: anche per lui 5 set tiratissimi con il canadese Shapovalov e uno stato di forma non eccelso. Ma Nadal è Nadal, con 20 tornei dello Slam già messi in bacheca non è certo uno che si possa ritenere appagato. Per Berrettini servirà una super partita.

Quando si gioca Berrettini-Nadal e dove vederla in diretta

Berrettini-Nadal è una delle due partite di semifinale degli Australian Open 2022. L’orario di inizio previsto è per le ore 4.30 italiane di venerdì 28 gennaio 2022. Tuttavia nel tennis gli orari possono slittare per cui vi consigliamo di tenere sotto controllo le ultime notizie sul tennis e la guida tv.

La partita è trasmessa in esclusiva su Eurosport che è tra i prodotti distribuiti da Dazn, per cui per vederla bisogna sottoscrivere un contratto con Dazn

