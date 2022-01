Tennis, Australian Open: Monfils-Berrettini per la semifinale. Diretta

25-01-2022 11:20

QUARTI DI FINALE 1 2 3 4 5 G. Monfils 4 4 2 M. Berrettini 6 6 1

2-1 Due palle break annullate da Monfils con un dritto vincente e un servizio velocissimo e imprendibile. Monfils tiene il servizio (12:57).

1-1 Si risponde servizio su servizio (12:54).

1-0 Nel terzo set si procede on serve, entrambi in osservazione (12:48).

Monfils-Berrettini 4-6, la cronaca del secondo set

Più stanco rispetto al primo set, Berrettini subisce l’esperienza di Monfils e commette qualche errore di troppo complice la stanchezza dovuta al lunghissimo quinto game. Si chiude in bellezza, approfittando della confusione di Monfils per via del cambio delle palle.

4-6 Monfils tiene la battuta per il 5-4, poi Berrettini serve per chiudere il secondo set. Tornano a funzionare le prime, chiude a zero e vince anche il secondo set (12:35).

3-5 Dopo il game fiume che ha condizionato, a livello fisico, il secondo set Berrettini ha tratto giovamento dalla confusione di Monfils (12:32).

3-4 Dopo il cambio palle, Monfils avverte una difficoltà e commette degli errori fondamentali in chiave favorevole a Berrettini. Matteo si aggiudica un break fondamentale (12:23).

3-2 Tempi più ragionevoli per il quinto game, che non regala le medesime emozioni (12:16).

2-2 Game lunghissimo e pesante per entrambi, in questo secondo set. Berrettini incomincia a mostrare una certa incostanza, nonostante gli ace ha perso la lucidità di lettura dei punti. L’esperienza, invece, riveste un ruolo decisivo per il francese (12:06).

2-1 Ace e vincente, così chiude il 3° game Gael Monfils (11:52).

1-1 Berrettini tiene il servizio, ma mostra qualche incertezza (11:50).

1-0 Monfils tiene, ma contro Berretto mostra le sue difficoltà. Le stesse che in effetti portano Matteo in leggero vantaggio sull’avversario (11:48).

Monfils-Berrettini 4-6, la cronaca del primo set

Primo set a Matteo Berrettini che, contro il francese Gael Monfils, si conferma in crescita costante.Dopo le difficoltà iniziali, Berretto interpreta il match e insiste con ace e martello sul francese, il quale non riesce a evitare l’insistenza del romano sul suo rovescio incerto e manca di individuare i colpi per colpire le linee (e guadagnare così punti). Nel gioco decisivo, Matteo accusa un po’ di stanchezza. Monfils furbescamente chiede il challenge per spezzare il ritmo del romano. Ma il romano va di ace; il francese prova a ferirlo con il suo dritto, ma si chiude: 6-4 in 35′.

4-6 Primo set a Berrettini, che conferma la mentalità e l’intelligenza tattica di cui dicevamo prima: colpo vincente sicuramente l’ace che stordisce Monfils (11:46).

4-5 Si aggrappa al servizio Monfils e recupera un gioco, senza però convincere con questa strategia (11:35).

3-5 Allunga Matteo, che intuite le debolezze dell’avversario continua a studiare i punti di campo più efficaci contro il francese (11:20).

2-4 Una volta fatto il primo break, Berretto continua il suo gioco: secondo ace e il suo martello finiscono per allungare la distanza (11:15).

2-3 Ecco che emerge, inevitabilmente, la capacità di interpretazione del gioco che possiede Berrettini nei momenti decisivi: servizio e dritto che non vanno e che mettono in difficoltà il francese, Monfils accusa l’insistenza e cede il gioco. Primo break (11:14).

2-2 Gioco perfetto di Berrettini, che non subisce l’esperienza di Monfils: servizio precisio, discesa a rete al momento opportuno e si chiude così, con una bella profondità (11:13).

2-1 Monfils non intende cedere il servizio e, nonostante l’insistenza di Berrettini sul rovescio, riesce a tenere il servizio e il vantaggio (11:12).

1-1 Matteo risponde con i suoi colpi migliori, dimostrando subito una grande mentalità contro il francese. Berrettini tiene a 15 la battuta (11:08).

1-0 Avvio di precisione di Monfils, che non manca il primo gioco e mostra d’immediato carattere contro Berrettini (11:05).

10:50 Matteo Berrettini e Gael Monfils sono in campo per il riscaldamento: a breve l’inizio del match che deciderà l’accesso alla semifinale

L’Italtennis si gode un doppio risultato di pregio, con una speranza in più rispetto alle premesse che avevano accompagnato questa edizione degli Australian Open segnata dalla tormentata vicenda di Novak Djokovic, conclusasi con la sua espulsione. Matteo Berrettini si affaccia ai quarti di finale sfidando Gael Monfils, in un match che si preannuncia più che combattuto.

Per il tennista romano, testa di serie n.7, la quinta partita della Rod Laver Arena si staglia dopo la sfida tra Ashleigh Barty – testa di serie numero 1 del tabellone femminile – e Jessica Pegula: l’inizio di Berrettini-Monfils è stimato intorno alle 11 di martedì 25 gennaio 2022.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare degli Australian Open live su DAZN

VIRGILIO SPORT