Tennis Australian Open, italiani da record a Melbourne: Sonego e Zeppieri completano la sestina vincente!

Con le vittorie di Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri il tabellone maschile vede avanzare tutti e 6 i tennisti italiani al secondo turno: non era mai succesos prima

16-01-2024 13:48

Non è Superenalotto, ma ci va tanto vicino: l’Italia cala la sestina agli Australian Open, nel senso che tutti e 6 i tennisti presenti nel tabellone maschile avanzano al secondo turno. Mancavano all’appello soltanto Giulio Zeppieri e Lorenzo Sonego, e puntuali anche loro hanno portato a casa la pagnotta. Con due vittorie simili nella forma, forse un po’ meno nella sostanza: entrambi la spuntano al quarto set, entrambi dopo aver convissuto con alti e bassi nei due rispettivi match contro Lajovic ed Evans, ma prendendosi con merito una qualificazione che non era affatto scontata.

Sonego, lampi di classe assoluta: Evans non resiste

Lorenzo Sonego ha fatto tremare i tanti appassionati che hanno “sacrificato” la loro mattinata per seguire da vicino l’incontro del 27enne torinese. Che contro Evans ha dovuto dar sfoggio a tutta la pazienza di cui dispone per arginare la grinta e la resilienza del britannico, capace di ributtare dalla parte opposta del campo ogni tipo di pallina. Alla fine Sonny ha dovuto mettere a referto qualcosa come 23 ace (contro i tre del britannico), ma soprattutto una tenuta mentale mica da ridere nei momenti che hanno deciso sostanzialmente la sfida.

Più bravo Sonego soprattutto nei tiebreak, entrambi portati a casa: quello del secondo set necessario per prolungare un match che s’era aperto nel peggiore dei modi, cedendo per 6-4 nel corso del primo parziale (deciso dal break di Evans nel terzo gioco), e soprattutto quello del quarto set.

Brividi finali: Evans non voleva proprio capitolare

Nel secondo Sonego se l’è vista bruttissima, costretto a risalire da 0-4 e bravo poi a procurarsi 4 palle set (una l’ha avuta anche Evans). E dopo aver vinto bene il terzo parziale, con due break ottenuti nei primi giochi, nel quarto set c’è stato ancora da sgobbare, seppur col britannico un po’ più affaticato. Sonny ha fatto incetta di palle break, ma Evans le ha annullate tutte, a volte con giocate davvero difficili da pronosticare.

Inevitabile la fine al tiebreak: Lorenzo sale sul 5-0, poi la luce si spegne e il rivale torna a -1. Uno scambio infinito, chiuso con un dritto appena fuori misura di Evans, regala due palle match a Sonego, che con una seconda coraggiosa batte al corpo e trova la risposta in rete che vale il passaggio del turno. Dove ad attenderlo con ogni probabilità troverà Carlos Alcaraz, ma questa è un’altra storia.

Zeppieri, la prima volta non si scorda mai

Nella notte italiana c’aveva pensato Giulio Zeppieri a rallegrare la levataccia di chi aveva deciso di barattare ore di sonno per seguire il 22enne di Latina. Che all’esordio assoluto a Melbourne ha avuto ragione di Dusan Lajovic, numero 51 del mondo, superato in tre set (6-3 3-6 6-3 7-6) dopo due ore e mezza di partita.

Zeppieri è stato bravissimo a superare un paio di passaggi bui all’interno della sua prova: dopo aver ceduto nel secondo set ha saputo rialzarsi in fretta, garantendosi un margine nel terzo, e poi soprattutto è stato bravissimo a rispondere in fretta al break subito in apertura di quarto set, risalendo anche da due giochi complicati (in uno di questi era sotto 15-40) per poi rimettere in piedi il punteggio e concentrarsi sul tiebreak, giocato quasi col piglio del veterano, dove scappa sul 5-1 per poi chiudere 7-3. Numeri di cui prendere nota: 84% di punti con la prima, 37 punti vinti in risposta. Nel turno successivo il rivale si chiama Cameron Norrie, ma nessuno vorrebbe ritrovarsi Zeppieri dall’altra parte della rete.

La felicità di Zeppieri: “Ho giocato bene i punti importanti”

A fine match il giovane tennista pontino ha analizzato con soddisfazione la sfida. “L’avevo preparata bene, sapevo che sarebbe stata dura contro un avversario esperto e navigato, al quale forse avrebbe giovato di più giocare su un campo più grande, perché a lui piace partire da dietro per iniziare lo scambio. Ho avuto qualche piccolo calo, ma in generale sono stato continuo e soprattutto ho giocato bene i punti più importanti, soprattutto il tiebreak che ha deciso l’incontro. È una vittoria che mi da morale e fiducia, di quelle che in qualche modo possono rivelarsi davvero importanti. Ora contro Norrie giocherò senza troppe pressioni, deciso a far valere le mie ragioni”.

