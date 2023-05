Roland Garros: Zeppieri, “in top-ten nel più breve tempo possibile”

Il segreto dell’italiano contro Bublik “è stato crederci fino alla fine”. E ora Ruud

30-05-2023 20:43

Il segreto dell’italiano contro Bublik “è stato crederci fino alla fine”. E ora Ruud“Non è stato facile giocare contro di lui (il kazako Alexander Bublik, ndr) perché è un tennista imprevedibile: può fare punti incredibili e poi anche regalarti qualcosa. È opportuno essere molto concentrati e pensare che ci saranno momenti in cui è ingiocabile e altri in cui può concedere ed è quello che ho fatto, credendoci fino alla fine”, ha raccontato l’azzurro in conferenza stampa dopo aver battuto il n.51 del mondo per 6-0 4-6 4-6 6-3 7-5.

“Un match particolare – racconta il 21enne romano – perché non avevo mai affrontato una partita che è terminata al quinto set e devo dire che la fatica è più mentale che fisica. Sono soddisfatto per averci sempre creduto”.

Il prossimo avversario sarà Casper Ruud (n. 4 del mondo). Una sfida in cui Zeppieri non si sente sconfitto a priori e che considera importante “importante per capire a che livello sono rispetto a un tennista di così alto livello”. “Lui avrà tutto da perdere, essendo il favorito – nota Zeppieri – Credo che, avendo più esperienza di me in partite di questo genere, abbia ancora più chance rispetto a un incontro al meglio tre set. Negli Slam è un altro sport ed è necessario gestire. Me la giocherò e vediamo che cosa succede”. Il suo obiettivo è quello di “approdare in top-100 nel più breve tempo possibile”.