Tennis, balzo di Jannik Sinner nel ranking Atp. Novak Djokovic numero 1

Il tennista altoatesino è rientrato nella top ten, il serbo davanti a tutti

03-04-2023 08:44

Novak Djokovic torna numero uno del ranking Atp, aggiornato dopo i Masters 1000 di Miami. Il tennista serbo, che in Florida non è sceso in campo a causa dei divieti Covid caduti da poco, è tornato in vetta alla classifica mondiale davanti a Carlos Alcaraz, sconfitto in semifinale da Jannik Sinner.

L’altoatesino, battuto in finale da Daniil Medvedev, è rientrato nella Top Ten salendo al nono posto e eguagliando così il suo best ranking in carriera.

Sul podio con Djokovic e Alcaraz c’è Stefanos Tsitsipas, poi Daniil Medvedev e Casper Ruud. Lorenzo Musetti è 21esimo, Matteo Berrettini 22esimo. Balzo di Lorenzo Sonego, che guadagna 12 posizioni e risale al 47esimo posto.

Top 10 ranking Atp

1. Novak Djokovic (Serbia) 7160 punti

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 6780 punti

3. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5770 punti

4. Daniil Medvedev (Russia) 5150 punti

5. Casper Ruud (Norvegia) 5005 punti

6. Andrey Rublev (Russia) 3470 punti

7. Felix Auger-Aliassime (Canada) 3450 punti

8. Holger Rune (Danimarca) 3370 punti

9. Jannik Sinner (Italia) 3345 punti

10. Taylor Fritz (Stati Uniti) 3065 punti