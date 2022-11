Tennis, Barazzutti: "Sinner? Forse gli stavo antipatico"

05-11-2022 13:26

Corrado Barazzutti, ex capitano di Coppa Davis, ha parlato in un’intervista a OA Sport.

“In Italia non si ha molta pazienza, si vuole tutto e subito.Probabilmente ci si era illusi perché, vista la grande precocità di Jannik, alcune tappe sono state bruciate e si pensava che nel 2022 avrebbe già potuto vincere uno Slam. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che ha già ottenuto dei risultati ragguardevoli per l’età, come ci si può lamentare? Credo che questi contrattempi facciano parte del gioco quando devi affrontare sfide costanti ad alto livello”.

E poi: “Sulla base della mia esperienza, non creerei un caso attorno ai guai fisici di Sinner e di Berrettini. Anche perché sono cose che possono accadere in un’annata. Certo, si dovessero ripetere, allora il discorso sarebbe diverso”.

Infine: “Sono invidioso di Volandri? Un po’ sì perché davvero l’Italia è una squadra molto forte. Quando ero capitano, Sinner non l’ho mai avuto a disposizione, non volle far parte della squadra. Chissà, forse gli stavo antipatico”.