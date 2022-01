Tennis, Barty: "Collins? Gioca in maniera eccellente"

28-01-2022 10:39

Ashleigh Barty, tennista di “casa”, domani si giocherà la finale degli Australian Open contro Danielle Collins, che dopo essere stata operata nei mesi scorsi per endometriosi sta tornando a buoni livelli.

La numero uno proprio sull’americana ha spiegato: “È una giocatrice eccezionale che colpisce molto bene la palla. Gioca in modo eccellente da fondo campo e gioca molto bene a rete se lo ritiene necessario. Penso che sarà una partita molto dura e dovrò dare il meglio di me per impedirle di fare il suo gioco. È una grande sfida. Ha avuto un’avversaria molto dura in Swiatek, che sa cosa vuol dire vincere i Grandi Slam. Dovrò stare all’erta”.

OMNISPORT