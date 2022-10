Tennis, Berrettini alza bandiera bianca: niente Parigi-Bercy

30-10-2022 14:13

Matteo Berrettini deve arrendersi: il tennista romano salterà il Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione Atp. L’Azzurro, che era stato sorteggiato al primo turno con un qualificato, è stato costretto a dare forfait per un problema al piede.

Berrettini aveva accusato dolore durante le ultime due partite del torneo Atp di Napoli, e ancora sente di non aver recuperato: il romano aveva già rinunciato all’Atp 500 di Vienna, ed ora deve dire no anche al torneo di Parigi, con la speranza di recuperare in tempo per la Coppa Davis.

Per lui è l’ennesimo stop fisico in una stagione in cui non è stato quasi mai al meglio, dai problemi agli addominali al Covid che l’ha costretto a saltare Wimbledon dopo il trionfo al Queens. Con le Atp Finals ormai sfumate, l’ultimo obiettivo del romano restano ora le finali di Coppa Davis con gli azzurri in programma a fine novembre.