Tennis, Berrettini: "Io favorito a Wimbledon? No, ma..."

20-06-2022 18:58

Dopo la vittoria dei tornei, su erba, di Stoccarda e del Queen’s, Matteo Berrettini sembra essere uno dei favoriti per la corsa a Wimbledon, soprattutto dopo la finale, poi persa dello scorso anno proprio sull’erba inglese.

L’azzurro, da oggi fuori dalla top ten dopo i tre mesi di stop, he ha parlato a Sky Sport: “Favorito non lo so, ci sono sempre Djokovic e Nadal, che ha vinto già due Slam e nessuno si aspettava vincesse in Australia. Sento di non essere ancora il favorito, ma so che posso farcela, che non posso nascondermi dietro un dito. L’obiettivo è fare un torneo importante, spero possano essere due settimane intense”.