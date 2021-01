Tennis, Berrettini: "Le olimpiadi sono il mio sogno"

La nuova stagione è alle porte e Matteo Berrettini si sta preparando da tempo per il suo esordio nel 2021.

È stato un 2020 un pò complicato per il numero 1 italiano: la pressione di doversi confermare ad altissimi livelli, qualche problema fisico, poi la pausa forzata per via del Covid per 6 mesi e, infine la ripresa in una situazione confusa e un po’ dimessa e soprattutto senza il pubblico sugli spalti a dare stimoli e calore.

“Vedere gli stadi vuoti è stato allucinante. Flushing Meadows, ma anche il Foro italico”, ha dichiarato Matteo in un’intervista a La Stampa. “La prima volta che ho preso un aereo dopo il lockdown mi sembrava di essere in un film di zombie. Fra tennisti siamo abituati ad abbracciarci, la mancanza di contatto fisico mi ha fatto senso. Nulla di fondamentale, ma ho capito quanto mi mancava”.

Il 2021 di Berrettini comincerà ad Antalya, in Turchia. In programma c’era il doppio insieme a Jannik Sinner, la grande speranza del tennis azzurro. Ma il 19enne altoatesino ha dato forfait per concentrarsi meglio sul primo Slam in cui molti già lo accreditano come potenziale outsider. Anche per lui, le aspettative cominciano a crescere, ecco cosa ne pensa il nostro numero 1. “Jannik ha la testa sulle spalle, credo sappia gestire la pressione. Spero che lo aiuti, e non lo freni, ma i più forti hanno sempre dovuto farci i conti, non si scappa”.

Nella testa di Berrettini però non ci sono soltanto gli appuntamenti dei grandi slam. Da quest’anno ci sono anche le ATP Finals in Italia a Torino. La voglia di esserci è tanta. “Il fatto che si giochino qui è uno stimolo in più. Quando mi sono qualificato per Londra a inizio stagione mai lo avrei immaginato. Detto questo non ci si deve nascondere dietro un dito, ma continuare a sognare in grande. Senza che diventi un’ossessione”. E poi, sempre che la pandemia lo permetta, ci saranno le Olimpiadi di Tokyo, rimandate dal 2020. Per Berrettini potrebbe essere la prima partecipazioni ai Giochi. Anche per un tennista, che vede in Wimbledon la sua medaglia d’oro, si tratta comunque di una grande emozione. “Sono il mio sogno, fin da bambino quando le guardavo in tv.”

OMNISPORT | 04-01-2021 16:42