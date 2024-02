Tennis, Berrettini snobba Melissa Satta nel giorno del suo compleanno: pensa solo ad allenarsi per il rientro

L'apparente freddezza da parte del campione romano nei confronti della modella e showgirl alimenta le voci di crisi: Berrettini-Satta al capolinea? Lui pensa ai tornei in America.

08-02-2024 14:42

Le voci di crisi sono insistenti e diventano sempre più numerose ogni giorno che passa. È davvero rottura tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, una delle coppie più ammirate e – purtroppo – discusse del panorama sportivo italiano? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dagli indizi che gli stessi protagonisti del gossip stanno disseminando coi loro post sui social. Il campione e la modella e showgirl si sono praticamente ignorati nel giorno del compleanno di lei. Una freddezza che ha reso sempre più bollenti i rumors su una possibile separazione.

Melissa Satta festeggia: gelo da Matteo Berrettini

Mentre Melissa postava foto della torta realizzata per il suo 38mo compleanno, teneramente abbracciata al piccolo Maddox, il figlio nato dalla precedente relazione col calciatore Kevin Prince Boateng, Matteo pensava solo al lavoro. Freddezza da parte del campione romano: niente auguri, nessun like. Nulla vieta che gli auguri a Melissa possa averli fatto in privato, magari con un sms o con un messaggio su WhatsApp. Pubblicamente, però, nessuna mossa. E Matteo non s’è visto neppure alla festicciola milanese della Satta, a cui hanno preso parte pochi intimi.

“Step by step”, il post di Berrettini dagli allenamenti

Se la Satta era intenta ai festeggiamenti, Berrettini si è concentrato sugli allenamenti. E, proprio nel giorno del compleanno della soubrette, ha pubblicato sì un post su Instagram, ma per aggiornare i fan sul suo programma di rientro: “Step by step”, vale a dire “passo dopo passo”. Con tre immagini. Una sul campo da tennis in compagnia del nuovo allenatore, Francisco Roig, a cui ha affidato la ripartenza dopo uno dei periodi più complicati – dal punto di vista fisico e degli infortuni – della sua carriera. E poi in palestra e ancora a bordocampo, dopo una lunga sessione.

Matteo e il sogno Sunshine Double: Indian Wells e Miami

L’obiettivo di Berrettini è essere al top per il Sunshine Double, i due Masters 1000 statunitensi di marzo: Indian Wells e Miami. Sul cemento americano vuole tornare a essere protagonista, anche se l’entry list del torneo californiano è stata appena ufficializzata e lui non figura ai nastri di partenza. Potrebbe però rientrare attraverso una wild card. Niente è ancora perduto e Matteo lavora sodo per mettere da parte un passato fatto di problemi e disavventure in serie. E, forse, mettere da parte anche un altro passato. Una storia d’amore di un anno, breve ma intensa. Forse, giunta già al capolinea.