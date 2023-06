Tennis, best ranking per Lorenzo Musetti

Da oggi il carrarino è numero 15 al mondo

26-06-2023 12:36

Lorenzo Musetti, oggi, 26 giugno, raggiunge il suo best ranking: numero 15 al mondo.

È il settimo italiano nell’era Open a raggiungere un tale traguardo. Il nuovo posizionamento in classifica è frutto dei due quarti di finale su erba, superficie, dove fino a qualche settimana fa nemmeno aveva mai vinto.

Prima di lui a raggiungere questo traguardo: Adriano Panatta (4), Matteo Berrettini(6), Corrado Barazzutti(7), Jannik Sinner (8), Fabio Fognini (9) e Paolo Bertolucci (12).

Buone notizie anche per Jannik Sinner, che torna numero 8 del mondo dopo i quarti a Halle ed eguaglia il suo miglior piazzamento nel ranking. Nonostante il ritiro contro Bublik è comunque quarto per finali ATP raggiunge nel 2023 e quinto per partite vinte.

RANKING ATP, LA TOP 20 DEGLI ITALIANI (26-06-2023)

1 (8) Jannik Sinner 3.345 punti +1

2 (15) Lorenzo Musetti 2.210 +1

3 (36) Matteo Berrettini 1.082 -2

4 (40) Lorenzo Sonego 1.015 -1

5 (78) Matteo Arnaldi 737 -4

6 (88) Marco Cecchinato 673 -1

7 (121) Fabio Fognini 513 +1

8 (125) Giulio Zeppieri 497 +7

9 (128) Andrea Vavassori 482