Tennis, Billie Jean King Cup: Italia nel girone con Francia e Germania

Sorteggiati i raggruppamenti per il torneo a squadre che sarà ospitato quest'anno da Siviglia, dal 17 al 12 novembre prossimi

24-05-2023 16:43

L’Italia affronterà Francia e Germania nel gruppo D per la Billie Jean King Cup 2023, la cui fase finale sarà ospitata da Siviglia dal 7 al 12 novembre 2023. I sorteggi sono stati resi noti dall’Itf. I transalpini sono la testa di serie numero 4 e vincitori nel 2019. I campioni in carica della Svizzera sono nel gruppo A insieme a Repubblica Ceca e Stati Uniti.

L’Australia, testa di serie numero 2 e seconda l’anno scorso, se la vedrà con Kazakistan e Slovenia nel gruppo B; infine, le padrone di casa della Spagna, già vincitrici cinque volte della Bjk, sono nel gruppo C con Canada e Polonia.

La fase a gironi è in programma dal 7 al 10 novembre. Le quattro vincitrici dei gruppi avanzeranno alle semifinali, che si giocheranno sabato 11 novembre: vincitrice gruppo A – contro vincitrice gruppo C e vincitrice gruppo D contro vincitrice gruppo B. La finale della Billie Jean King Cup 2023 si disputerà domenica 12 novembre.

Sono stati sorteggiati anche i play off della Billie Jean King Cup, che consistono in otto sfide con il metodo casa – trasferta, in programma venerdì 10 e sabato 11 novembre oppure sabato 11 e domenica 12 novembre. Le nazionali padrone di casa sceglieranno quando giocare.

Ecco gli accoppiamenti:

Slovacchia (1) – Argentina

Belgio (2) – Ungheria

Gran Bretagna (3) – Svezia

Brasile (4) – Corea del Sud

Ucraina (5) – Paesi Bassi (sede da definire)

Serbia – Romania (6)

Giappone (7) – Colombia

Austria – Messico (8).