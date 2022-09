Tennis, Borg tesse le lodi di Berrettini

27-09-2022 21:39

Dopo la Laver Cup, Borg si è espresso, in un’intervista a Gazzetta dello Sport, su Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

“Matteo è un fantastico giocatore. Averlo in squadra con noi è importantissimo, sia per me che sono il capitano, che per i tifosi. Anche Jannik farà grandi cose e spero che presto faccia parte della nostra squadra europea negli anni a venire, anche lui è bravissimo. L’ultimo match contro Alcaraz è stato pazzesco a New York”.

E sull’ostilità tra l’altoatesino e l’attuale numero uno al Mondo ha spiegato: “Sarà una grande rivalità, ce la porteremo avanti per molti anni. Non vedo l’ora di godermela”.