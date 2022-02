Tennis, clamoroso dietrofront di Djokovic sui vaccini: l'indiscrezione

02-02-2022 12:33

L’inizio dell’anno è stato piuttosto complesso per Novak Djokovic, costretto a tornare dall’Australia dopo la cancellazione del suo visto con l’esenzione medica non ritenuta abbastanza per entrare in Australia e giocare la primo prova slam dell’anno. Nocciolo della questione i vaccini, con il serbo che più volte si è detto contrario.

Novak Djokovic: l’indiscrezione, si è vaccinato?

Djokovic avrebbe però fatto dietrofront. A dirlo è Daniel Müksch, scrittore tedesco che ha pubblicato una recente biografia del tennista numero uno al Mondo. Il tedesco in un’intervista concessa al quotidiano austriaco Haute ha lanciato una vera e propria “bomba”.

“Da quanto ho sentito dal suo staff tecnico, sembra si sia già vaccinato“. Una notizia ancora però non ufficiale visto che il serbo non ha ancora parlato dopo gli Australian Open, se non per congratularsi con finalisti e vincitori del torneo al maschile e femminile.

Novak Djokovic e il vaccino: si sarebbe convinto dopo la vicenda australiana

La complessa e spinosa vicenda degli Australian Open forse, avrebbe fatto tornare sui suoi passi il numero uno al Mondo. A dirlo proprio il biografo: “Forse quello che è successo in Australia gli ha fatto prendere questa decisione. Forse ha pesato anche il modo in cui è finito quello Slam, con la finale vinta da Rafael Nadal: il 21esimo titolo vinto dallo spagnolo potrebbe averlo incoraggiato a farsi vaccinare”.

Con la vittoria a Melbourne, Nadal ha infatti superato Djokovic e Federer e ha raggiunto quota 21 Slam, fattore che avrebbe fatto scattare qualcosa in Djokovic che ambisce sempre a essere il migliore.

Novak Djokovic, senza vaccino sarebbe difficile giocare molti tornei

Novak Djokovic, del resto, senza vaccini precluderebbe la maggior parte della sua stagione e non solo. Senza il ciclo vaccinale completo non potrà giocare tanti tornei. A rischio c’è la stagione americana e gli US Open, ma anche gli Open di Francia dove per il momento sembra serva essere vaccinati per praticare sport e partecipare a eventi importanti. Intanto di certo lo vedremo, o almeno così sembra, a Dubai per il torneo in programma dal 21 al 26 febbraio.

OMNISPORT