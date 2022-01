Novak Djokovic ricomincia da Dubai

26-01-2022 14:05

Il 2021 agonistico di Novak Djokovic, dopo l’esclusione dagli Australian Open e l’espulsione dall’Australia, comincerà da Dubai. Nella città degli Emirati Arabi Uniti è in programma il torneo ATP 500 dal 21 al 26 febbraio e l’attuale numero 1 del mondo, che potrebbe essere spodestato da Daniil Medvedev nel caso in cui questi vincesse a Melbourne, è il primo della entry list, della quale fa parte anche Jannik Sinner come testa di serie numero 4.

Djokovic ha già vinto cinque volte il Dubai Tennis Championships nel 2009, 2010, 2011, 2013 e 2020, e a differenza di quanto accaduto in Australia, Nole non troverà sorprese al suo arrivo in aeroporto. Per arrivare a Dubai attualmente è infatti sufficiente presentare un tampone negativo effettuato non più di 72 ore prima della partenza e, per chi arriva dalla Serbia (per altri paesi non è così), non sono previsti requisiti specifici, e ovviamente non è richiesto il vaccino.

Tutt’altra storia sarà per i Masters 1000 statunitensi, i primi stagionali, in programma a Indian Wells dal 7 al 14 marzo e a Miami dal 21 al 28 marzo, tornei entrambi non giocati da Nole nel 2021.

