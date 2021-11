Tennis, coach Tartarini lancia Musetti: "È un grande talento"

11-11-2021 14:58

Lorenzo Musetti, altro giovane talento del tennis azzurro, si appresta a giocarsi, questa sera 11 novembre, un posto nelle semifinali delle Next Gen Atp Finals contro il figlio d’arte Sebastian Korda.

A parlare a poche ore dalla sfida il suo coach Tartarini: “Giocare in Italia per Lorenzo è il massimo, lo dimostra come ha giocato bene a Roma quest’anno. Ritrovarsi in gara a Milano è un’ottima chance, gli piace essere qua, il campo, tutto. Anche i suoi genitori sono arrivati, quando normalmente lo guardano in TV”

E poi: “Credo che Lorenzo sia un grande talento. Quando era più giovane, ogni volta che giocava a tennis faceva fin troppe palle corte e pallonetti. Quando aveva 12 anni, moltissimi colpi erano tagliati, palle corte, variazioni. Per me andava bene, ma ora è tutto completamente diverso”.

