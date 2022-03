Come cambiano Davis e Billie Jean King senza Russia e Bielorussia

14-03-2022 16:25

L’esclusione di Russia e Bielorussia ha gravi conseguenze per il mondo dello sport e per competizioni come la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup 2022.

A livello femminile, la Russia era qualificata di diritto come vincitrice del 2021. Al posto della Nazionale russa ci sarà la più alta nel ranking tra nazioni ovvero l’Australia. Le australiane non giocheranno così le qualificazioni (in programma a metà aprile) e la Slovacchia beneficerà di un bye, accedendo alle Finali così come accadrà al Belgio che prenderà il posto della Bielorussia.

Di diritto, come spiega Eurosport, alle Finals, andranno Svizzera, Australia, Slovacchia e Belgio e le altre nazionali si giocheranno il posto nei play off e a questi paesi si aggiungerà la Nazione che ospiterà la competizione.

Per quanto riguarda gli uomini anche in questo caso la detentrice dell’ultima edizione era la Russia. Il posto della Nazionale di Medvedev e co verrà preso dalla Serbia che però aveva già ottenuto una wild card.

L’invito ora verrà ceduto a uno dei 12 paesi che perderà nel turno di qualificazione (ovvero Ecuador, Romania, Finlandia, Colombia, Canada, Brasile, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Giappone, Repubblica Ceca, Austria).

Una wild card che varrà per le Finals, con la fase a gironi a settembre e poi l’ultima fase a novembre che vedrà la Croazia, Serbia e Gran Bretagna e i 12 Paesi usciti vincitori dal playoff di qualificazione (tra cui anche l’Italia).

La Bielorussia era invece impegnata nei play off del Gruppo Mondiale ma vista la sua esclusione non potrà competere. Il Messico, grazie a un walkover, scenderà in campo per tentare la qualificazione a settembre. Ripescata invece l’Uzbekistan con Cina e Thailandia che andranno a competere nel Gruppo Mondiale II.

