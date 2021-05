Tennis, continua il recupero di Juan Martin Del Potro

La carriera del campione argentino ha purtroppo subito tanti stop e non ha rispettato le attese a causa dei tanti infortuni che hanno complicato la sua carriera: il più grave è sicuramente quello al polso, ma negli ultimi anni Del Potro è rimasto fermo e assente dai campi a causa dei frequenti stop.

Oggi prosegue senza sosta la fase di recupero del tennista argentino Juan Martin Del Potro. Il forte e possente atleta ha svelato che non ha più bisogno delle stampelle per camminare e la Torre de Tandil ha pubblicato sul proprio account Instagram una storia dove si allena, a ritmo di musica, per provare a rientrare nel circuito.

Juan Martin Del Potro continua a lottare ed ora si pone come obiettivo quello di rientrare e disputare difendendo i colori dell’Argentina i giochi Olimpici di Tokyo 2021.

OMNISPORT | 18-05-2021 14:13