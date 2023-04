Tennis, Del Potro ci crede: concreta l'ipotesi dello US Open

L'ipotesi sembra sempre più concreta

05-04-2023 12:10

Juan Martin Del Potro ci crede. Il suo ritorno in campo sembra sempre più fattibile.

L’argentino, qualche settima fa, aveva aperto le porte a una possibile chance di rivederlo con la racchetta in mano. Nelle ultime ore, l’argentino ne ha parlato all’ agenzia Associated Press.

“Il mio obiettivo è essere pronto per giocare una partita ufficiale agli US Open. Non so se sarò al 100% o meno ma se la mia ultima partita di tennis dovesse mai essere quest’anno, voglio che sia a New York. Lavorerò sodo per l’ultima volta nella mia carriera e poi non si sa mai. Dio deciderà se sarò pronto o no”.

Il 34enne si è ritirato quasi un anno fa per i continui problemi fisici. New York ha, del resto, un posto speciale nel suo cuore con la vittoria del 2009.

La direttrice del torneo, Stacey Allaste si è anche espressa sul tema: “Juan Martín è un idolo a New York. E’ un atleta dal feroce spirito competitivo eppure dallo spirito gentile, saremmo felicissimi di rivederlo in campo quest’anno”.