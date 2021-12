11-12-2021 10:14

Juan Martin Del Potro da sempre alle prese con i problemi fisici sta lavorando per recuperare dal lungo infortunio e per essere ai nastri di partenza dalla nuova stagione. L’argentino si sta impegnando per riuscire a tornare ai suoi livelli.

Di certo non lo vedremo in campo per i tornei australiani, incluso l’Australian Open, mentre, è più probabile il suo rientro per il mese di febbraio. Del Potro ha disputato il suo ultimo match addirittura a giugno 2019.

