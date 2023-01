21-01-2023 12:34

Per la quindicesima volta in carriera l’ex numero uno al Mondo, Novak Djokovic è al quarto turno degli Australian Open.

Il serbo seppur, come ormai noto, non al top della condizione per un fastidio alla coscia si è imposto contro Grigor Dimitrov per 7 – 6, 6 – 3, 6 – 4. Peccato per il bulgaro che non ha giocato un brutto match ma ha sprecato qualche occasione almeno per allungare la partita.

Ora Djokovic affronterà il tennista di casa De Minaur.